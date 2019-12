Arriva Old Wild West, golosità e divertimento in stile Western A Oristano l’inaugurazione dell’amata Burger&Steak House

Appassionati di carni pregiate e amanti della convivialità e del divertimento segnatevi questa data: dal 19 dicembre, a Oristano, in via Cagliari 2 arriva Old Wild West, la burger&steak house tra le più amate in Italia. La location più western della città, dove assaporare le miglior carni rosse provenienti dai verdi pascoli della Pampa argentina e gustare hamburger preparati solo con selezionate carni bovine d’origine italiana o irlandese a garanzia di gusto, morbidezza e genuinità.

Non solo. Da Old Wild West è d’obbligo un tuffo nella bontà degli immancabili piatti del Wild River, un menu dove l’assoluto protagonista è il profumo affumicato del salmone, rigorosamente norvegese. E ancora, le appetitose proposte del Green Valley, la gustosa offerta dedicata a vegani e vegetariani. Sempre nel saloon di Old Wild West, i più audaci potranno mettersi alla prova sfidando le piccanti ricette della cucina messicana del Tex Mex, mentre i più piccoli potranno coccolarsi con il mini menu. Golosissimi appetizer, insalatone leggere e gustose, ricche grigliate e imperdibili dessert della cucina made in USA completano questo menu studiato per soddisfare i gusti di tutti.

A pranzo come a cena, da Old Wild West ci si potrà immergere in un’atmosfera unica e originale che entusiasma i bambini e diverte gli adulti grazie all’arredamento in pieno stile western: botti di legno trasformate in tavoli, totem indiani, carovane, selle da cow-boy su cui sedersi e anche le caratteristiche mangiatoie che contengono stuzzicanti arachidi da sgranocchiare.

Ulteriore punto di forza di Old Wild West, l’eccezionale rapporto qualità-prezzo e le tantissime promozioni: plus che hanno reso il marchio, creato e gestito da Cigierre SpA, gruppo italiano della ristorazione, amatissimo in tutta la Penisola e in molte città europee da un numero sempre maggiore di clienti.

(Informazione promozionale)

Lunedì, 16 dicembre 2019

