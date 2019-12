Sottotraccia, scatti di Musi a Cagliari

"Una mostra lontano dalla retorica del degrado - mette in evidenza Delogu - l'eterna lotta tra buio e luce viene paradossalmente capovolta nei due territori. Uomini liberi obbligati al buio delle miniere, giornate intere passate a centinaia di metri sotto la superficie. Uomini in cattività obbligati a convivere con la potenza della luce del sole, e di questa bellezza abbagliante non potevano usufruire: punizione nella punizione, quella luce marcava il loro confine, così come il profondo buio toglieva salute e libertà ai minatori del Sulcis".

Uno sguardo contemporaneo e poetico per raccontare due territori, il Sulcis Iglesiente e l'Asinara. "Sottotraccia" è il percorso espositivo costruito attraverso 43 scatti del fotografo Pino Musi. Promossa dalla Fondazione di Sardegna e curata da Marco Delogu, la mostra sarà allestita a Cagliari nei suoi spazi dal 20 dicembre al 31 marzo. Un corpus che si dipana tra le geometrie deprivate della cella di Totò Riina all'Asinara e gli scheletri degli impianti minerari dismessi: Cala d'Oliva, Serbariu e Monteponi, ma anche gli orizzonti dilatati di Fornelli e le linee morbide di Piscinas e Cala Domestica. "I due poli di questo viaggio visivo di Pino Musi coincidono con le componenti stesse della fotografia, in un perfetto equilibrio tra bianco-Asinara e nero- Sulcis, tra le abbacinanti immagini del carcere e certi scorci 'piranesiani' dell'Iglesiente"", ha scritto il poeta Valerio Magrelli, i cui versi impreziosiscono la esposizione, frutto di una residenza d'artista.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.