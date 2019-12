Dinamo Basket sogna, è al 2/o posto

Nona vittoria in campionato e secondo posto in cassaforte per la Dinamo di coach Pozzecco che nell'anticipo mattutino della serie A di basket ha sconfitto la Fortitudo Bologna al PalaSerradimigni per 80-86 e ora si prepara alla sfida di Champions con i turchi di Ankara, in programma mercoledì sera, sempre sul parquet sassarese. Un match dai due volti quello del Banco contro la Effe: nel primo tempo i biancoblu soffrono la freschezza degli avversari, faticando a contenere le sfuriate di Sims e la precisione al tiro da fuori di Robertson, Aradori e Cinciarini.

Dopo l'intervallo lungo sul campo si rivede la vera Dinamo: Spissu (100 presenze con in A con Sassari per lui ieri) prende per mano la squadra e al resto ci pensa la coppia di italiani Gentile-Vitali, quasi mai marcabile nella metà campo avversaria, e il solito Bilan, implacabile sotto canestro. "Per me era una partita molto particolare, ero calmo ma molto preoccupato perché in campo ho visto una grandissima Fortitudo - ha detto a fine gara Gianmarco Pozzecco, ex Fortitudo - i miei ragazzi sono stati molto bravi a rimanere in partita pur non giocando benissimo inizialmente, abbiamo fatto un grande terzo quarto e poi abbiamo gestito il vantaggio".