Autonoleggio, è scontro all’aeroporto di Elmas: i Riformatori contestano le tariffe e la Sogaer

La nota della Sogaer che giustifica la variazione del canone a danno degli operatori del settore autonoleggio con un adeguamento delle tariffe per allinearle a quelle in vigore negli altri aeroporti italiani e con le prospettive di crescita del traffico passeggeri non soddisfa i Riformatori. “È facile immaginare cosa comporti una tale decisione, avvertono, sia in termini economici per i sub concessionari del settore autonoleggio presenti all’aeroporto di Elmas e interessati dal caro tariffe e sia, in generale, dal punto di vista della domanda sul fronte turistico, che resterebbe disattesa con evidenti danni d’immagine per lo scalo di Cagliari”.

Da qui l’interrogazione con richiesta di risposta scritta, che porta la firma dei Consiglieri regionali Michele Cossa, Alfonso Marras, Aldo Salaris, Giovanni Antonio Satta.

I consiglieri, premesso il servizio autonoleggio è garantito da 21 aziende che pagano un canone annuo di 46.800 euro per l’affitto di un ufficio di circa 10 mq e una decina di piazzole di sosta, considerano allarmante la decisione della società Sogaer di aumentare il canone annuale di quasi il 100% prevedendo un costo per gli operatori di 92.000 euro. Condizione che non consentirebbe più agli operatori di sostenere il servizio, tanto da paventare il rischio di chiusura delle imprese, con conseguentilicenziamenti dei lavoratori.

I Riformatori sottolineano la rilevanza che il noleggio delle auto riveste sotto il profilo turistico e degli affari, che “subirebbero un contraccolpo negativo da una riduzione di questo servizio, cheinvece dev’essere incoraggiato”. Da qui l’allarme a la richiesta di un intervento, rivolto al Presidente della Giunta e l’Assessore regionale dei Trasporti, perché la Sogaer possa rivedere il consistente aumento dei canoni.

