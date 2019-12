Giulia e la strage del sabato sera: muoiono tre ragazzi giovanissimi di 22, 24 e 25 anni

Tornava a casa da una festa di laurea la bellissima Giulia, è morta insieme ad altri due ragazzi giovanissimi in uno schianto fatale. “Ora sei un angelo”, tanti i dolcissimi messaggi nella sua bacheca. La strage del sabato sera: muoiono tre ragazzi giovanissimi di 22, 24 e 25 anni. In un drammatico incidente stradale, in località Musetta a Noventa di Piave , sono morti tre giovanissimi: due ragazze di 22 e 24 anni e un giovane 25enne . I dettagli sul nostro giornale partner Quotidiano.net: “Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’incidente è stato causato da un frontale tra una Fiat Punto e una Citroen C3. I tre dopo che sono stati estratti dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, ma purtroppo sono stati dichiarati morti dal medico del Suem 118. Sul posto i carabinieri.

Fonte: Casteddu On Line

