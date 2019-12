Capoterra, scoperta la società evasore totale nel campo dell’intermediazione commerciale

Nell’ambito

dell’azione a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di

Sarroch

hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel

settore

dell’intermediazione

commerciale

con

sede in Capoterra

.

L’input

per l’attività ispettiva trae origine dall’analisi delle informazioni acquisite nel corso

dei

controlli sul territorio e dal successivo approfondimento effettuato mediante la

consultazione

delle banche dati in uso al Corpo

,

che

hanno permesso di rilevare che la

società

non ha presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’I.V.A.

risultando

per i periodi d’imposta

2018

,

un evasore totale

.

L

’esame

della documentazione e la ricostruzione del reale volume d’affari hanno

consentito

di riscontrare l’omessa dichiarazione di proventi pari a

11.130

euro ed una

evasione

ai fini I.V.A. per 2.449 euro.

L’intervento

si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza

finalizzato

al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per

l’economia,

danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i

cittadini

onesti.

Dall’inizio

dell’anno, l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ha consentito, con il solo

riferimento

agli evas

oti

totali, di far “emergere” 79 soggetti che non hanno presentato,

seppur

in presenza di una effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al Fisco,

occultando,

complessivamente ricavi per oltre 1

5

.

180

.000

euro con una consegue

nte

evasione

dell’I.V.A. per 3.753

.000

euro.

Fonte: Casteddu On Line

