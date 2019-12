Auto rubata a fuoco lungo la Statale 131: un giallo. Disagi al traffico

I vigili del fuoco hanno subito domato le fiamme e si è accertato che l’auto era vuota. Secondo una prima ricostruzione la Peugeot sarebbe rimasta protagonista di un incidente. Poi potrebbe aver preso fuoco o essere stata data alle fiamme da chi l’occupava per non lasciare tracce.

Misterioso episodio nella tarda serata di ieri lungo la Statale 131, dove un’auto risultata rubata è stata distrutta da un incendio all’altezza del chilometro 83.400, nei pressi dell’incrocio per Sant’Anna. L’allarme è scattato poco prima delle 23. Le forze dell’ordine hanno ricevuto la segnalazione di un’auto che aveva preso fuoco sulla carreggiata in direzione Cagliari. Una volta giunti sul posto gli uomini delle forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno trovato una Peugeot 206 avvolta dalle fiamme. Sono stati momenti di spavento perché si temeva potesse esserci una persona all’interno.

Fonte: Link Oristano

