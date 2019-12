Cagliari, taglia la doppia striscia in viale Marconi e centra un’altra auto: 5 feriti in codice rosso

Ha tagliato con la sua Seat Alhambra la doppia striscia del viale Marconi a Cagliari, centrando in pieno una Ford Cmax guidata da un 59enne di Selargius. Ecco da cosa è scaturito il terribile incidente che ha visto cinque persone, tra le quali un bambino di dodici anni, finire in ospedale in codice rosso, cioè in condizioni molto gravi. L’impatto, frontale, è stato molto forte: la Seat stava andando verso Quartu Sant’Elena, la Ford verso Cagliari. Sul posto, oltre a due ambulanze del 118, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del vicino comando provinciale e la polizia Municipale. Per almeno un’ora il tratto di strada è stato chiuso, con conseguenti rallentamenti delle tante auto in transito in un viale Marconi che, ancora una volta, viene “macchiato” dal rosso del sangue dei feriti dell’ennesimo incidente.

