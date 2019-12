Cagliari, ecco la “nuova” Passeggiata Coperta: bambini e anziani stregati dalle canzoni gospel

Il taglio del nastro è avvenuto puntuale, alle 17:30, in un sabato prenatalizio davvero magico. La nuova Passeggiata Coperta del Bastione riapre i battenti dopo anni di lavori e, nei prossimi giorni, ospiterà la rassegna “Tipicità”. Tra show cooking, degustazioni e artigianato, cinquanta espositori sardi sono pronti a cercare di conquistare il cuore (e il portafoglio) di cagliaritani e turisti. L’inaugurazione, intanto, ha richiamato famiglie ma anche molti giovani: lì, nel “cuore” del Bastione di Saint Remy, si sono esibiti i bravissimi coristi gospel del gruppo “United Voices”. Per oltre un’ora hanno affascinato e stregato tutti con le loro canzoni “al naturale”. Solo corde vocali e tanta, tanta preparazione, senza casse o basi musicali a supporto. Tanti i politici comunali presenti, dalla presidentessa della commissione consiliare della Cultura Enrica Anedda alla sua collega delle Pari Opportunità Stefania Loi. Ma, alla fine, i più emozionati sono stati i tanti bambini presenti, che hanno applaudito e si sono fatti scattare tante foto ricordo con i cantanti. E il conto alla rovescia per il prossimo appuntamento nella Passeggiata Coperta è già iniziato: mancano infatti quattro giorni all’inaugurazione di “Tipicità”.

Fonte: Casteddu On Line

