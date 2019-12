Carlo Verdone abbraccia Cagliari, dopo averla (finalmente) visitata per bene dopo quel “blitz” avvenuto nel lontano 1992. L’attorer e regista romano ha ricevuto il premio alla carriera da parte dell’associazione L’Alambicco in una sala del T Hotel strapiena. Una targa in ceramica, alzata in alto da Verdone come un trofeo: “Grazie, sono qui perchè lo dovevo ai sardi. Sono sempre venuto da voi come turista, mai per parlare di cinema”, confessa Verdone, prima di ricevere il riconoscimento e accomodarsi per farsi cullare dalle note suonate al pianoforte dal maestro Romeo Scaccia. Prima, il classico e scontato “bagno” di selfie con i suoi tanti fa. C’è addirittura chi, non avendo trovato posto in sala, ha deciso di attenderlo fuori per strappargli una fotografia al termine della serata. Ha visitato Castello e il Poetto, Verdone, e si è raccontato a poche ore dal suo arrivo nella video intervista esclusiva rilasciata al nostro giornale: “Adoro i formaggi e i raviolini sardi, pazienza per il colesterolo”. Impossibile sapere se abbia avuto modo o meno di gustarli anche durante la sua tre giorni in terra sarda: Verdone, anche se è un “maestro” del cinema riconosciuto a livello internazionale, tiene molto alla sua privacy.

In questi giorni sta promuovendo anche il suo ultimo film, “Si vive una volta sola”. E Verdone, prima di salutare i suoi tanti ammiratori, strappa quella che, alle orecchie di molti, più che una speranza sembra essere una promessa: “Spero di poter fare un’anteprima del mio film anche qui a Cagliari”. Ecco il video dei ringraziamenti di Verdone: per vederlo basta cliccare qui.

L'articolo Carlo Verdone abbraccia Cagliari: “Ho finalmente scoperto la vostra città, spero di tornare presto” proviene da Casteddu On line.