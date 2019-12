Sardine: in piazza a Sassari e Olbia

Le Sardine sono scese in piazza anche a Olbia: qui centinaia di persone hanno aderito alla manifestazione organizzata dal gruppo Facebook 6000 Sardine galluresi, e si sono dati appuntamento in piazza Panedda, sfidando il freddo e il vento che soffiava a 80 km orari.

Poco più di 500 persone hanno risposto al richiamo delle Sardine a Sassari. Ad animare Piazza Fiume, riempita solo a metà, ci ha pensato un gruppo di attivisti di Casapound che con piglio provocatorio ha esposto uno striscione "Sardi sì, Sardine mai", al terrazzino di un palazzo che si affaccia sulla piazza. Lo striscione è stato rimosso in pochi istanti dagli agenti della Digos di Sassari, che presidiavano la manifestazione. Ma quella manciata di secondi ha fatto scattare l'orgoglio delle Sardine sassaresi: prima una selva di fischi, poi l'inno liberatorio "Bella Ciao", si sono levati dalla piazza in risposta allo striscione. Per il resto la risposta dei sassaresi all'invito del movimento che sta spopolato in tutta Italia è stata tiepida.

Fonte: Ansa

