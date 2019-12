Cagliari, l’appello: “Aiutatemi a trovare l’automobilista che mi ha investito in piazza San Michele”

Un “trauma alla spalla destra” con una “frattura della clavicola” e, anche, la “frattura della terza e quarta costola”. Questi i danni, scritti sul referto finale dai medici del Santissima Trinità, sul corpo di Manuele Serci, 38enne di Assemini, invalido. L’uomo, stando a quanto ha raccontato ai dottori, è stato “investito da un’auto in piazza San Michele”. L’episodio “è avvenuto ieri. Stavo attraversando sulle strisce pedonali quando un Suv di colore blu elettrico mi ha colpito al fianco destro. Ho fatto un balzo in avanti per non essere travolto, sono finito per terra e l’automobilista non si è fermato. Mi ha soccorso una ragazza, è grazie a lei che ho potuto chiamare un’ambulanza del 118”, racconta Serci. E l’auto? “Ha proseguito la sua corsa, dirigendosi verso via Is Mirrionis”. Dopo i controlli medici, il trentottenne ha rifiutato il ricovero: “Ho preferito tornare a casa”. Nelle prossime ore l’uomo andrà “a sporgere regolare denuncia dai carabinieri, lunedì mi farò visitare da un ortopedico”.

Per i prossimi trenta giorni dovrà prendere tutta una serie di medicine “e fare, almeno per una settimana, delle punture. Spero di cavarmela. Lancio comunque un appello perchè voglio rintracciare quell’automobilista che mi ha ridotto in queste condizioni. Nella zona penso che ci siano delle telecamere. Ieri, alle 19:30, c’era già buio, ma c’è qualche passante che ha assistito alla scena? Se sì, mi può chiamare al +393479373014”.

