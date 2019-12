Vento record tra Cagliari e hinterland: danni alla chiesa di La Salle a Monserrato. Interventi per il forte vento anche presso la chiesa La Salle in via Riu Mortu a Monserrato e presso la palestra del Cus Cagliari in via Is Mirrionis per lamiere pericolanti: un super lavoro per i bravissimi vigili del fuoco tempestati di chiamate per situazioni di pericolo, dopo le raffiche a 140 km all’ora sul Cagliaritano della notte scorsa, in buona parte proseguite anche questa mattina.

L'articolo Vento record tra Cagliari e hinterland: danni alla chiesa di La Salle a Monserrato proviene da Casteddu On line.