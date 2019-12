Successo per “Le notti di Santa Lucia” a Nurachi

“Siamo molto soddisfatti”, dichiara il primo cittadino Renzo Ponti, “abbiamo riportato in vita, in questi anni, una festa che ha alle spalle un’antica tradizione raggiungendo così l’obiettivo che ci eravamo prefissati”. “Ringrazio”, prosegue il sindaco Ponti, “tutti coloro che hanno partecipato e chi ha collaborato all’organizzazione di questo importante evento per il paese”.

Bancarelle, prodotti tipici, falò, street food e balli sardi hanno animato il paese, per due serate di fila. Presenti tanti artigiani, gli artisti del legno e del sughero, i produttori di antichi strumenti musicali ed gli espositori di oggetti e idee regalo per il Natale. Una formula vincente, questa, che ha saputo unire tradizione e allegria coinvolgendo tutta la cittadinanza.

Fonte: Link Oristano

