Robbie Williams: “La Sardegna è diventata cara anche per me”

“Che strano che avete in Italia un posto di mare dove gli italiani vanno poco perché è diventato troppo caro…lo è diventato anche per me!”(la Sardegna). E’ una delle dichiarazioni che Robbie Williams ha rilasciato durante un’intervista su Time Radio alla conduttrice Carolina Di Domenico. E’ stata lei stessa a postare su Instagram le risposte più curiose dell’ex cantante dei Take That, nei giorni scorsi a Milano, dove è stato ospite anche per la finale di Xfactor.

Tra le cose più curiose che mi ha chiesto metterei: “quanto ci metti a metterti tutti quegli anelli la mattina?” (@voodoojewels li ha notati!!); “si vive meglio a Roma o Milano?Quali sono le differenze tra milanesi e romani?”; “che strano che avete in Italia un posto di mare dove gli italiani vanno poco perché è diventato troppo caro…lo è diventato anche per me!”(la Sardegna). Grazie @robbiewilliams e grazie @timmusic_official per avermi dato la possibilità di colloquiare amabilmente con questo gentilissimo signore inglese. Che abbia anche uno sguardo pazzesco è solo un dettaglio. #robbiewilliams #lovemyjob

Fonte: Casteddu On Line