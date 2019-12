Aspettando Cagliari-Lazio: lunedì sera ennesimo sold out alla Sardegna Arena

La tifoseria cagliaritana si prepara per un altro lunedì “da paura”, come direbbero i colleghi romani, scontro al vertice della serie A tra Cagliari e Lazio, le squadre che forse, stanno dando il maggior spettacolo nel campionato di quest’anno. Qualcuno ha già ribattezzato la sfida come uno spareggio per la champions league, in effetti il Cagliari al quarto posto e la Lazio che occupa la terza posizione in classifica, raccontano proprio questo. L’ultima volta alla Sardegna Arena risale al mese di maggio di quest’anno e le condizioni erano totalmente diverse da quelle attuali: Cagliari quasi salvo e Lazio in lotta per un posto in Europa; gli uomini di Inzaghi si imposero per 2 a 1 grazie ai goal di Luis Alberto e Correa, il Cagliari rispose con il solito Pavoletti; di quella domenica di Maggio, ricordo il tifo dei sostenitori cagliaritani, una spinta continua per la squadra che non riuscì ad arginare la fluidità e la velocità del centro campo laziale. Lunedì si gioca tutta un’altra partita, il centro campo del Cagliari è cambiato, la classifica pure, i ragazzi di Maran cercano di collezionare un altro record, allungando la striscia positiva che è arrivata a tredici risultati utili consecutivi (il record è di 14 risultati utili e risale all’anno 1972), mancheranno gli squalificati Olsen e Rog, gli infortunati Cragno, Pavoletti e Ceppitelli e in forte dubbio sembra essere anche Castro. A centrocampo si rivedrà Ionita dal primo minuto, il “guerriero” moldavo che quest’anno si è dovuto accomodare in panchina, anche se all’occorrenza si è fatto trovare sempre pronto, per il resto la formazione dovrebbe essere quella che ha pareggiato a Reggio Emilia, mentre la Lazio dovrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto la Juventus la scorsa settimana. La chiave dell’incontro sta sicuramente nell’approccio, il Cagliari non può permettersi il lusso di aspettare la Lazio, tanto meno di consentire al centro campo avversario, la costruzione del gioco in velocità, quindi pressing alto e asfissiante e verticalizzazioni improvvise, con il centrocampo pronto a chiudere sulle fasce. Il calore del tifo rossoblù sarà l’arma in più per la squadra di Maran che in questa gara si ritroverà Maresca come arbitro (non proprio portafortuna del Cagliari) e Pairetto al VAR (proprio lui!), si prospetta insomma un lunedì ricco di emozioni. Sicuramente, l’annuncio del presidente Giulini, che nei prossimi giorni ufficializzerà la nomina di Gigi Riva a presidente onorario del Cagliari, dovrebbe far scattare nella squadra quella molla di orgoglio che può essere determinante per battere la Lazio, contro i pronostici e soprattutto per continuare a vivere il sogno della champions league.

L'articolo Aspettando Cagliari-Lazio: lunedì sera ennesimo sold out alla Sardegna Arena proviene da Casteddu On line.