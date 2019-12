Raffiche di vento a 130 km/h, disagi in tutta la Sardegna: alberi crollati in strada a Sarroch

Il forte vento di maestrale scuote l’Isola. Disagi in tutta la Sardegna. A Sarroch nella notte le raffiche hanno causato la caduta di rami e l’abbattimento di alberi sulla sede stradale, mettendo a rischio la circolazione. Problemi e disagi per la rimozione dalla strada degli alberi di grandi dimensioni nonostante l’intervento delle squadre barracellari che hanno monitorato la situazione nel centro abitato. Il sindaco Salvatore Mattana ha invitato nella notte i cittadini di Sarroch a evitare “gli spostamenti, se non assolutamente necessari”.

Fonte: Casteddu On Line

