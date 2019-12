Verdone a Cagliari: abbracci e commozione all’incontro coi giovani dell’Olimpia onlus

Verdone in compagnia del gruppo della Polisportiva Olimpia Onlus, ha dichiarato: “Dobbiamo usare lo sport come mezzo di inclusione sociale per questi bravissimi ragazzi che hanno bisogno di uscire e di avere un sostegno nel lavoro, insomma bisogna essere più attenti nei loro confronti, bisogna dargli una mano perché se lo meritano”. Un’affermazione che ha commosso i ragazzi speciali della Olimpia Onlus che in più di un occasione hanno risposto alle parole di Verdone con un “Bravo Carlo” che sembra essere di buon auspicio per un futuro che metta all’attenzione della società, le esigenze e le attività di questi ragazzi speciali.

Fonte: Casteddu On Line

