Babbo Natale legge le letterine degli alunni del Bellini

Oltre che alle parole di Babbo Natale, le lettere di risposta conterrà anche l’invito, per tutti i bimbi che spediranno la cartolina, per partecipare a una vera e propria “missione”: il villaggio di Santa Klaus è stato messo a soqquadro e solo con l’aiuto dei bimbi gli elfi saranno in grado di sistemarlo.

Non solo i bambini che hanno partecipato all’evento organizzato da Poste Italiane, ma tutti i bambini della provincia di Oristano potranno dunque ricevere la risposta di Babbo Natale semplicemente imbucando la letterina, che non ha bisogno di affrancatura e che può essere spedita utilizzando una qualsiasi delle classiche cassette di impostazione, ricordandosi di riportare il proprio indirizzo.

Il Natale si avvicina e molti bambini hanno già scritto la loro letterina. All’Ufficio postale centrale di Oristano i “postini di Babbo Natale” sono già a lavoro per recapitare le letterine che 63 bambini, delle classi III della Scuola Primaria di Via Bellini, hanno letto e imbucato nella cassetta postale “natalizia”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.