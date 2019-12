Agente penitenziario in pensione scomparso ad Asuni

Grande apprensione ad Asuni per la scomparsa di un agente penitenziario in pensione, Vittorio Maullu, di 56 anni. Dell’uomo non si hanno più notizie da lunedì scorso. A quanto si è appreso ieri i familiari hanno presentato una denuncia e i carabinieri hanno avviato le ricerche, che già avevano impegnato parenti e amici.

Il pensionato vive a Cagliari con la sua famiglia ed è rientrato in paese per trovare la mamma anziana, come già avvenuto numerose altre volte. La sua auto è ancora parcheggiata davanti al Museo dell’Emigrazione del paese.

Vittorio Maullu è alto 1 metro e 57 centimetri e l’ultima volta che è stato visto indossava una tuta mimetica. Sui social è stato diffuso un appello, perché quanti hanno informazioni utili si facciano avanti.

Giovedì, 12 dicembre 2019

