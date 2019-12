Lutto a Oristano per la morte di Rina Bifulco

Nota per il suo negozio di calzature in via Mazzini

Lutto nel mondo del commercio oristanese per la morte di Palmira Bifulco, da tutti conosciuta come Rina. Il suo nome era legato al negozio di calzature “Romilda”, in via Mazzini, che gestiva da tanto e che a sua volta portava il nome della mamma, scomparsa diversi anni fa. Messaggi di cordoglio stanno giungendo in queste ore ai parenti dell’imprenditrice, una delle rappresentanti della famiglia Bifulco, affermata in tutta l’isola nel settore del commercio delle calzature. I funerali di Rina Bifulco si svolgeranno domani, venerdì 13 dicembre, alle 15, nella Cattedrale di Oristano. Giovedì, 12 dicembre 2019 L'articolo Lutto a Oristano per la morte di Rina Bifulco sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano