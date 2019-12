Anche a Oristano arriva il Natale: tanti eventi tra musica e cultura

“L’Assessorato alla Cultura è direttamente impegnato con due iniziative molto importanti: la presentazione delle tre tele di Carlo Contini che la famiglia ha donato al Comune di Oristano e la presentazione del Centro di documentazione su Peppetto Pau”, aggiunge l’Assessore Sanna. Carlo Contini e Peppetto Pau sono due personaggi a cui la città deve molto, che hanno dato tanto alla storia di Oristano e dei quali il Comune vuole valorizzare l’opera. Per le opere di Carlo Contini, il 27 dicembre nella Pinacoteca intitolata al pittore si terrà una cerimonia alla presenza di Antonello Cuccu, Luciana Delitala e Ivo Serafino Fenu. Per Peppetto Pau, nel trentesimo anniversario dalla morte, il 30 dicembre, all’Antiquarium arborense, presenteremo il progetto per il Centro di documentazione a lui dedicato, che sarà ospitato nella sua casa di via Mazzini, e attraverso il quale vogliamo rendergli omaggio e valorizzarne l’operato”.

Di seguito il programma completo delle manifestazioni.

13/14 Dicembre: via Parpaglia (angolo via Lamarmora). Festeggiamenti in onore di Santa Lucia V. M. a cura del Gremio dei Muratori di Santa Lucia

Dal 14 al 24 dicembre: I.S.O.L.A. Ceramica Maestri d’arte · via Cagliari. Alfabeti – Artigianato, Arti grafiche, Arti incisorie. Festival delle arti applicate e performative, in connessione con il mondo dell’artigianato della Sardegna

14 dicembre · ore 17:Convegno e inaugurazione Mostre: Giuseppe Biasi e Affiche Vintage Artigianato

14 dicembre · ore 19:Chiesa Sant’Efisio. Anghelos Cantende – Concerto corale di canti natalizi · XII edizione. Con il Coro “Santu Juanne” Illorai (Dir. Barbara Cossu), Coro “Sa Pintadera” Oristano (Dir. Costantino Mirai), Coro Gospel “Sounds of Freedom” Oristano (Dir. M. Rosa Romanello), Ensemble musicale “I Musicanti” Oristano (Dir. Daniela Pinna) a cura del Coro Femminile “Sa Pintadera”

21 dicembre · dalle ore 16 alle 19: Antiquarium Arborense. Dal Sole invitto al Natale a cura della Fondazione Oristano in collaborazione con l’Associazione Sardinia Romana

21 dicembre 2019 · ore 19: Chiesa Sant’Efisio Martire – Incontri musicali per Piero – II edizione. A cura del Circolo MCL La stanza dei suoni

23 dicembre · ore 21: Auditorium Istituto tecnico “L. Mossa”. Concerto gruppo Gospel – Danell Daymon & Greater Works. A cura dell’Ente Concerti Alba Pani Passino

27 dicembre · ore 17,30: Pinacoteca Comunale Carlo Contini. Carlo Contini: il ritorno – Presentazione delle opere donate dalla famiglia Contini al Comune di Oristano. Interverranno: Antonello Cuccu, Luciana Delitala, Ivo Serafino Fenu

27 dicembre · ore 19,30: Chiesa Beata Vergine Immacolata. Si accese un astro in ciel. Concerto del Coro Città di Oristano

28 dicembre · ore 15: Librid · Piazza Eleonora. Pitticcu «Su Friusu». Organizzato di Pitticcu Ets

28 dicembre · ore 19: Hospitalis Sancti Antoni. Conchiattu. Spettacolo in lingua sarda e italiana

29 dicembre · dalle ore 15 alle 23: Hospitalis Sancti Antoni. Pitticcu «Su Friusu» – Organizzato di Pitticcu Ets

30 dicembre · ore 17,30: Museo Archeologico Antiquarium Arborense. Presentazione Centro di Documentazione su Peppetto Pau