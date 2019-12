Le imprese artigiane sarde incontrano a Milis l’assessore regionale Chessa

Ci sarà, poi, spazio per un dibattito sulle prospettive del comparto e del suo rilancio, e sulle proposte che andranno a toccare argomenti quali leggi di settore, incentivi, lavoro, formazione e credito, anche in vista della prossima Finanziaria Regionale 2020.

Durante l’iniziativa verrà presentato anche il rapporto regionale, elaborato per l’occasione dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, con i dati sulla situazione del settore negli ultimi 10 anni, e che permette di scattare la fotografia dell’attuale dello stato delle imprese artigiane sarde, con alcuni focus specifici su settori strategici per l’economia della nostra regione.

Imprese artigiane della Sardegna a confronto con l’assessore regionale all’Artigianato, Gianni Chessa. L’assemblea pubblica regionale si terrà nella sala riunioni del Palazzo Boyl di Milis, sabato prossimo 14 dicembre, dalle 12. Sarà presentato il dossier “Ripartire dall’artigianato, per far ripartire la Sardegna”, analisi degli ultimi 10 anni del comparto.

Fonte: Link Oristano

