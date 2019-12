Cagliari, cerca di rubare furgone carico di mastelli ma l’autista lo rincorre e lo mette in fuga

Momenti di paura in pieno centro a Cagliari dove un uomo ha cercato di rubare un furgone nella centralissima via Dante. Tutto è successo davanti a numerosi testimoni, verso le 19:30. Il malvivente si è messo al volante del mezzo approfittando di un momento di distrazione dell’autista. Dopo aver girato la chiave del mezzo ha cercato di fuggire ma l’autista l’ha raggiunto subito, riuscendo a salire sul furgone. A quel punto, senza nessuno al volante, il mezzo ha sbandato, finendo la sua corsa contro una aiuola. Il malvivente è fuggito a piedi e, come spiegano dalla questura di via Amat, è scappato a piedi proprio pochi istanti prima dell’arrivo di una volante della polizia e degli agenti della Polstrada. I poliziotti hanno raccolto tutti gli elementi utili ed eseguito i rilievi utili per cercare di risalire all’identità dell’uomo.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.