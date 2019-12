Grande cuore e vista Champions: il Cagliari vuole continuare a sognare

Due rimonte nelle ultime due partite e un popolo che continua a sognare traguardi incredibili. Il Cagliari di Rolando Maran continua ad ottenere risultati che, sebbene la squadra sarda sia stata costruita molto bene in sede di mercato, non sembravano essere possibili qualche mese fa. Con 29 punti in 15 partite, i rossoblù sono in piena zona Champions League e addirittura a +8 sulla prima squadra che non è nelle posizioni che permettono la qualificazione alle coppe europee.

Le ultime due partite hanno fatto ancor di più innamorare i tifosi cagliaritani della propria squadra. Un cuore immenso quello mostrato dagli uomini di Maran, che sia contro la Sampdoria che contro il Sassuolo si trovavano sotto di due gol. Alla Sardegna Arena, contro la Sampdoria, per due volte gli uomini di Maran si sono trovati col doppio svantaggio, addirittura sotto 3-1 a 20 minuti dal termine. Ma i rossoblù sono duri a morire e hanno addirittura vinto il match con il colpo di testa di Cerri al 93'. Contro il Sassuolo, a Reggio Emilia, dal 2-0, è riuscito a portare a casa un punto importantissimo per la classifica e per il morale. La squadra si diverte giocando, non si pone limiti ed è sulle ali dell'entusiasmo: tutte caratteristiche che possono permettere di fare un campionato storico.

Sarebbe quasi ingiusto fare uno o due nomi per spiegare la grande stagione che stanno facendo i sardi, ma è indubbio che sotto i riflettori ci siano finiti due calciatori più di tutti: Radja Nainggolan e Joao Pedro. Il primo, tornato in Sardegna dall'Inter anche per i problemi di salute della moglie, sembra essere tornato quello di una volta, quello che aveva incantato il mondo a Roma e che era diventato uno dei centrocampisti più forti del mondo. La sua grinta e la qualità delle giocate hanno reso – assieme ai suoi compagni di reparto Nandez, Rog e Cigarini – quella sarda una delle migliori mediane del campionato, soprattutto dal punto di vista della qualità. In attacco c'è, poi, un Joao Pedro inarrestabile. L'attaccante ha già messo a segno 10 gol in stagione in campionato, surclassando il compagno di reparto Giovanni Simeone, che per ora è fermo a quota quattro.

Il tutto porta, inevitabilmente, a sogni di alta quota. Il Cagliari, infatti, è assolutamente all'interno della lotta per un piazzamento europeo, in questo momento addirittura per la Champions League, nonostante le quote scommesse della Serie A diano altre squadre favorite per la qualificazione. Sembra assurdo considerare verosimile questa posizione anche a fine campionato, ma per ora la squadra sarda ha retto senza problemi ed è stata capace anche di fare grandi partite contro squadre più blasonate, come rappresentano le due vittorie consecutive contro Atalanta (0-2 a Bergamo) e con la Fiorentina (5-2 in casa). Per ora, dunque, va tutto bene. Considerato, poi, che altre squadre candidate a un posto in Europa stanno avendo evidenti problemi e sono molto attardate in classifica – come Napoli e Milan -, alla squadra di Maran serve semplicemente continuare così, senza troppi patemi o problemi.

Per questi motivi, pertanto, a Cagliari si continua a lavorare: senza aspettative, ma con grandi sogni.