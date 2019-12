Il dirigente scolastico Tiziana Laconi ha ringraziato il comune di Oristano e in particolare il vice sindaco Massimiliano Sanna, gli assessori Stefania Zedda e Francesco Pinna, la dirigente Maria Rimedia Chergia, il geometra Pierpaolo Cuccu e i professori Marco Cruciani e Germana Dolce che hanno dato il loro contribuito per la realizzazione dell’iniziativa.

L’albero è stato interamente realizzato con materiali poveri, di recupero e di riciclo, in tema con i progetti di sostenibilità ambientale promossi dai docenti dell’Istituto in collaborazione con il Comune.

In Comune l’albero di Natale lo fanno gli studenti di via Marconi Allestito utilizzando materiale di riciclo. Gli auguri alla città di Oristano dal Palazzo degli Scolopi

Fonte: Link Oristano

