Menu di Natale, tutte le ricette e le idee sfiziose: tartine, salumi, cozze, dessert per tutti i gusti

Menù di Natale

Ricette e I

dee

sfiziose

A cura di Raffaella

Aschieri

(

DietistaMenutrix

)

Secondo una indagine della Coldiretti si stima che per il Pranzo di Natale 2019 gli italiani spenderanno 140

euro a famiglia. Considerando i prezzi al mercato non è certo

un bud

get imponente. Non sarà facile con

questa cifra rispetta

re la tradizione gastronomi

ca specie se la famiglia è numerosa.

Bis

ognerà quindi giocare d’astuzia

partendo

prima di tutto

partendo

dalle porzioni e puntare magari sugli

antipasti

,

tanti

,

ma di piccole quantità. In questo modo molte più famiglie potranno avere una tavola ricca

di gusto e tradizione e al contempo preservare peso cor

poreo e salute. M

a vediamo nel dettag

l

i

o con

ricette, quantità e metodi di cottura.

Ampia

Scelta

di

a

ntipasti

fra ma

re e terra ma anche primi piatti, secondi e dolci.

Per tutti i gusti e tutte le

tasche. Fate voi la miglior combinazione con un occhio a calorie e nutrienti.

Ogni ricetta è calcolata per una

persona sia come ingredienti che quantità e

valori nutrizionali.

Tartine Di Ceci 318 Kcal 13,60 P 47,35 G 9,55 L

Ceci Secchi 50 G Pane Di Frumento Tostato 30 g Prezzemolo

Rosmarino Olive Nere 15 G Aglio Fresco

Shoyu

5 G Olio Extra

Verg.Di

Oliva 5 G Preparazione Mettere A

bagno I Ceci Per 12 Ore Quindi Sostituire L’acqua E Lessarli. Passarli Quindi Al Passaverdura, Unire Il

Prezzemolo, Il Rosmarino E L’aglio Finemente Tritati, L’Olio E Lo

Shoyu

. Spalmare Il Composto Ottenuto Sulle

Fette Di Pane Tostato, Guarnire Con Le Olive Nere A Filetti E, Se Gradito, Con Fettine Di Cipolla Rossa.

Salumi Misti 444 Kcal 49,20 P 0,32 G 27,36 L

prosc.crudo

magro 80 g salame felino 30 g pancetta

magretta

30 g speck 30 g

Formaggi Misti Stagionati 477 Kcal 35,77 P 2,94 G 35,84

l

prosc.crudo

magro 80 g salame felino 30 g

pancetta 30 g speck 30 g

Insalata Di Polpo 143 Kcal 14,84 P 2,10 G 8,40

POLPO 140 g

aglio fresco

succo di limone

5 g olio extra

verg.di

oliva 5 g

prezzemolo

preparazione

fare bollire dell’acqua salata in una grande pentola e

coprirla con

un coperchio. non appena l’acqua bolle,

gettare il polpo e lasciarlo cuocere per circa un quarto

d’ora.

s

pegnere il fuoco e fare riposare il polpo dentro

l’acqua per altri 20 minuti. scolare il polpo ed affettarlo.

sistemare i pezzettini su un piatto largo. in una tazza

preparare una salsa con olio, sale, pepe ed aglio

tagliato

a tocchetti. versare la salsa sul polpo tagliato ed

aggiungere succo di limone, spolverare con

prezzemolo

tritato e servire in tavola.

Cozze Al Gratin 333 Kcal 23,94 P 26,60 G 15,26 L

cozze o mitili 140 g pangrattato 30 g

parmigiano 15 g aglio

fresco prezzemolo vino bianco 15 g

olio extra

verg.di

oliva 5 g

pepe bianco

preparazione

pulire le cozze e

sistemarle in una padella con olio e uno

spicchio di aglio. coprire e fare friggere. dopo un minimo

spruzzare

col vino bianco e lasciare sul fuoco a padella

coperta finche’ tutte le cozze non saranno aperte.

preparare un

impasto con il pan grattato, il parmigiano

tritato, sale e pepe aggiungendo un filo d’olio. Sistemare

le cozze

in una pirofila e riempire con l’impasto una delle

due valve. irrorare con poco olio e mettere la pirofila nel

forno. lasciare gratinare per 20 minuti.

Insalata Di Aringhe E Arance 193 Kcal 7,54 P 11,57 G 13,26 L

arance 130 g aringa 40 g

cipolle 25 g

p

rezzemolo

olio extra

verg.di

oliva

preparazione

Sbucciare e tagliare con un coltello affilatissimo le

arance

riducendole a tocchetti o a spicchi. Dopo aver

eliminato i semi eventuali, sistemare le arance in una

i

nsalatiera. Aggiungere le aringhe sminuzzate e condirle

con olio, sale e pepe. Tagliare le cipolline scalogne a

listarelle sottili, unirle alle aringhe e alle arance e

servire in tavola, guarnendo a piacere, con una spolverata

di prezzemolo. In mancanza delle arance sanguinelle,

utilizzare quelle di altra

qualita’

come tarocchi o

brasiliane. Sono escluse sicuramente quelle di vaniglia.

Insalata Di Mare 358 Kcal 50,96 P 8,12 G 13,72 L

polpo 140 g calamari 110 g

gamberi 70 g cozze o mitili 70

g

vongole 40 g succo di limone 5 g

olio extra

verg.di

oliva 5 g

prezzemolo

. P

reparazione

Bollire i polpi e i

calamari separatamente in abbondante

acqua salata. A parte lessare i gamberi con l’aggiunta di

un po’ di

aceto

affinche

‘, una volta sgocciolati, non

diventino neri. Mettere un tegame sul fuoco vivo con le

cozze e le

vongole e attendere fino a che le valve non si

siano tutte aperte. A cottura terminata conservare il

liquido e

metterlo da parte dopo aver eliminato le valve.

Appena il polpo e i calamari saranno cotti, scolarli e

tagliare

il polpo a tocchetti e i calamari ad anelli.

Prendere un piatto di portata, mescolare i polpi, i

calamari, cozze,

vongole, gamberi e condire con olio, succo

di limone, sale quanto basta, pepe macinato e aggiungere un

paio di cucchiai di liquido di cottura delle cozze e delle

vongole passato in un colino. Spruzzare con

abbondante

prezzemolo tritato finemente. Aggiungere a piacimento uno

spicchio di aglio tritato e servire in

tavola dopo averlo

fatto freddare.

Polpette Di Legumi 332 Kcal 18,40 P 54,40 G 6,00 L

fagioli borlotti secchi 80 g cipollotto 25 g

carote 30 g

pangrattato 15 g

prezzemolo rosmarino

olio extra

verg.di

oliva 5 g

preparazione

lasciare in ammollo i fagioli

per 12 ore circa, buttare

l’acqua e sciacquarli accuratamente. lessarli insieme alle

verdure e al rosmarino

salando verso fine cottura. Scolare

il tutto e passare nel passaverdura quindi unire al

composto pangrattato

e prezzemolo ed amalgamare bene.

ricavare delle polpettine, passarle nel pangrattato,

disporle

in una teglia

ricoperta con carta da forno ed

infornare per 10-15 minuti. a fine cottura condire con olio

extra vergine di

oliva.

Crocchette Di Lenticchie 318 Kcal 20,48 P 55,04 G 3,28 L

lenticchie secche 80 g cipolle 15 g

tamari 10 g

olive nere 10 g

pangrattato 15 g

preparazione

cuocere le lenticchie e condirle con tamari. unire le

cipolle

tagliate

finemente, le olive snocciolate

mescolare

fin

o ad ottenere un composto denso

formare delle

crocchette

passarle nel pane grattugiato e disporle in una teglia con

olio di mais. cuocere fino a completa

dor

a

tura.

Ostriche 70 Kcal 10,20 P 5,50 G 0,90 L

Uova Sode E Salsa Yogurt 259 Kcal 29,64 P 2,52 G 14,52 L

uovo intero 120 g (2 uova) prosciutto cotto

m

agro 60 g

yogurt intero 35 g cetriolini sott’aceto 10 g

preparazione

preparare le uova sode. sgusciarle,

tagliarle a

meta’

.

mettere in una ciotola, il prosciutto tritato, i cetrioli

un po’ di tuorlo e lo yogurt. lavorare

fino ad ottenere

un composto omogeneo. disporlo sopra le uova.

Carciofi Ripieni 223 Kcal 13,20 P 2,70 G 17,80 L

carciofi 100 g parmigiano 10 g

salsiccia di suino 30 g

u

ovo

intero 20 g

prezzemolo aglio fresco

olio extra

verg.di

oliva 5 g

preparazione

pulire bene i carciofi e

asciarli

con acqua acidulata.

mettere in una terrina la salsiccia,

il prezzemolo,

l’aglio

l’uovo e il

p

armigiano.

amalgamre

il composto e riempire i

carciofi.

sistemarli in un tegame,

aggiungere dell’ acqua, un

goccio di

olio di oliva e lasciarli cuocere a fuoco basso.

Frittura Di Pesce 260 Kcal 33,48 P 9,12 G 10,20 L

calamari 120 g

seppie

120 g

farina di frumento duro 1

0 g

P

reparazione

:

e’

possibile sostituire i molluschi con un unico piatto di

calamari o sostituire il misto con

gamberi.

Primi Piatti Della Tradizione Italiana E Sarda. Anche qui ricette e ingredienti sono calcolati per persona.

Lasagne al forno 567 kcal 24,40 p 93,50 g 13,20

l pasta alimentare 100 g cipolle 10 g besciamella 20 g

manzo magro 30 g olio extra

verg.di

oliva 5 g brodo vegetale 50 g sedano 20 g carote 20 g pomodori pelati

100 g parmigiano 10 g preparazione disporre in un tegame un trito di cipolla, la carne, le verdure affettate, i

pelati e dell’acqua lasciare cuocere. versare poco olio in una teglia ed iniziare a stendere le lasagne, il sugo,

la besciamella e il parmigiano continuare il lavoro fino ad esaurimento degli ingredienti infornare.

Passatelli in brodo vegetale 756 kcal 49,56 p 54,46 g 39,27 l

pangrattato 70 g uovo intero 70 g tuorlo

d’uovo 20 g parmigiano 90 g noce moscata preparazione disporre il pane grattugiato su un ripiano in un

contenitore a parte mettere le uova, un pizzico di noce moscata, la scorza di limone (facoltativa) e il sale:

amalgamare il tutto e aggiungere il parmigiano. versare il composto sul pane grattugiato e amalgamare

perfettamente gli ingredienti. l’impasto

dovra’

risultare poco

piu’

sodo di una purea di patate. Fare scaldare

il brodo, ridurre l’ impasto nel tipico formato a

biscioline

e cuocerle nel brodo vegetale.

Fregola ai frutti di mare 455 kcal 14,48 p 66,16 g 5,44 l

80 g fregola 80 ml brodo di pesce 200 g fra vongole

e cozze 2 gamberoni zafferano

qb

1 spicco d’aglio una spruzzata di vino bianco vino bianco 50 g

pomodoro peperoncino

qb

prezzemolo

qb

olio 5 g Preparazione

​

Spurgare le vongole e le cozze, mettendole a bagno in acqua fredda leggermente salata almeno tre ore,

cambiando più volte l’acqua per eliminarne la sabbia e sollevandole di tanto in tanto con le mani; quindi

scolarle sotto l’acqua fredda corrente e sgocciolarle. Mettere in una padella l’olio e farvi rosolare l’aglio (io

lo metto intero) con il peperoncino; aggiungervi le vongole e le cozze e i gamberoni, irrorare con il vino,

quindi mescolare e chiudere con un coperchio

lasciando cuocere per circa due-tre minuti a fiamma vivace,

fino a quando i molluschi non si saranno completamente aperti.

Una volta tolta la padella dal fuoco mettere

le vongole in un recipiente eliminando quelle rimaste chiuse e filtrare il brodo di cottura attraverso un

colino con sopra una garza fine, eliminando così eventuali residui di sabbia, l’aglio ed il peperoncino. In un

tegame a parte leggermente unto fare tostare leggermente la fregola, quindi aggiungervi il brodo bollente

con lo zafferano, aggiungendone un mestolino alla volta non appena evapora per circa un quarto d’ora, il

tempo necessario per cuocere la pasta che dovrà gonfiare leggermente. Nel frattempo, pulire e tagliare a

cubetti il pomodoro, insaporirlo leggermente e tenere da parte. A cottura avvenuta, versare nella padella

della fregola i molluschi e il pomodoro ed ultimarne la cottura facendo asciugare parte del sughetto;

togliere dal fuoco, spolverizzare il tutto con il prezzemolo precedentemente tritato e, a piacere, ancora un

filo d’olio a crudo, quindi mescolare e servire

.

​

Culurgiones

di patate al sugo 510 kcal 20,72 p 65,24 g 20,30

Culurgiones

140 g pomodori pelati 125 g

cipolle 5 g pecorino 5 g basilico in foglie olio extra

verg.di

oliva 5 g preparazione in una casseruola disporre

un trito di cipolla, i pomodori pelati con un goccio di olio di oliva. lasciare insaporire con alcuni cucchiai di

acqua. Lessare la pasta in abbondante acqua, scolare e condirli con il sugo ottenuto. Cospargere di pecorino

e alcune foglie di basilico spezzettate.

Spaghetti ai ricci di mare 384 kcal 15,92 p 69,52 g 6,64

l

a porzione

. Ingredienti 80 g di pasta

ricci

35

g

olio extra vergine d oliva

10

g

aglio

prezzemolo

.

preparazione: dobbiamo lasciare il riccio di mare

praticamente crudo l’unica lieve cottura la dobbiamo fare scaldando un

pò

d’olio extra vergine di oliva,

facendo soffriggere uno spicchio d’aglio pestato , e dopo appena 30 secondi dallo sfrigolio dell’aglio

togliere la padella dal fuoco e far intiepidire l’olio

.non appena l’olio si sarà intiepidito, metterci un

cucchiaio di ricci, in maniera tale che non cuociono, ma il debole calore dell’olio fa si che vadano in

infusione lasciando tutto il loro sapore, togliere l’aglio e far cuocere la pasta ovviamente per un piatto

così nobile non potevo che scegli

ere un altrettanto nobile pasta

scolarli al dente e saltarli con l’olio

impregnato di ricci stando molto attenti a non riscaldarli troppo(si rischia di cuocere i ricci) quindi

mette

ndo sul fuoco per pochi secondi

infine maneggiate lontano dal fuoco il resto dei ricci con

abbondante prezz

emolo

Secondi Piatti di carne, di mare e vegetariani

come le melanzane alla Parmigiana un monopiatto gustoso

ideale per chi segue una dieta latteo ovo vegeta

r

iana.

Capretto arrosto 234 kcal 26,88 p 0,00 g 14,00 l

capretto 140 g vino da pasto bianco 15 g aglio fresco

rosmarino alloro olio extra

verg.di

oliva 5 g preparazione fare un trito di aglio e rosmarino quindi spalmarlo

sul capretto. disporlo in un tegame da forno con olio di oliva, alloro e vino bianco cuocere per circa 30

minuti a fiamma bassa quindi metter in forno a 220øc per 40 minuti

.

Cinghiale al sugo 259 kcal 31,22 p 11,90 g 9,94 l

cinghiale 140 g pepe nero aceto da vino rosso alloro

prezzemolo cipolle 15 g olio extra

verg.di

oliva 5 g conserva di pomodoro 40 g marsala tipico 5 g

preparazione salare e pepare il cinghiale, metterlo in un tegame con aceto, acqua, alloro, prezzemolo e

lasciare marinare per 12 ore. tritare la cipolla e metterla in una casseruola con un olio di oliva, unire la

carne e lasciarla insaporire quando

sara’

ben colorita unire il marsala e la conserva di pomodoro.

Pesce spada in carpaccio 247 kcal 27,04 p 1,76 g 14,72 l

pesce spada 160 g succo di limone 15 g olio extra

verg.di

oliva 5 G prezzemolo preparazione

Pulire accuratamente il pesce spada ed eliminare la pelle.

Affettarlo a strati sottilissimi di circa 10/20 grammi

cias

cuno. Preparare in una insalatiera, una marinata con

olio, il limone spremuto, un pizzico di sale e pepe ed

immergere le fettine di pesce spada per 5 minuti circa.

Poi

scolarle e disporle su di un piatto largo. Spruzzare il

carpaccio con il prezzemolo tritato e servire in

tavola.

Anguilla al prezzemolo 430 kcal 16,80 p 0,28 g 40,18 l

anguilla di fiume, filetti 140 g prezzemolo 5 g aglio

fresco succo di limone 5 g olio extra

verg.di

oliva 5 g preparazione pulire l’anguilla, lavarla, asciugarla e

tagliarla a pezzetti piuttosto grossi. disporli in un tegame con aglio, prezzemolo, olio di oliva ed alcuni

cucchiai di acqua. a cottura terminata condire con succo di limone.

Gamberi alla griglia 162 kcal 19,04 p 4,20 g 7,84 l

gamberi 140 g olio extra

verg.di

oliva 5 g succo di limone

5 g prezzemolo

50 g cotechino bollito 225 kcal 8,60 p 0,00 g 21,15 l

con

lenticchie brasate e pomodoro

lenticchie secche

60 g carote 25 g sedano cipolle aglio fresco rosmarino pomodori pelati 5

0 g olio extra

verg.di

oliva 5 g.

P

reparazione mettere in acqua le lenticchie per 12 ore. sciacquarle e farle lessare in 1/2 l. di acqua salata

per 1 e 1/2. tritare la carota, il sedano e la cipol

la

in un tegame versare l’olio, fare rosolare le verdure,

unire

i pelati e

lasciare brasare

unire le lenticchie e terminare la cottura.

Carne di maialetto arrosto

senza cotenna

200 g 344,60 kcal 41,60 p 0,00 g 19,80 l

– Solo

Cotenne di

maiale 200 g 1067,40 kcal 124,20 p 0,00 g 63,40 l

​

M

elanzane alla parmigiana 667 kcal 28,68 p 7,44 g 22,68 l

monoporzione da 120 g melanzane 120 g

pomodori pelati 120 g mozzarella fresca 35 g olio extra

verg.di

oliva 5 g parmigiano 10 g

​

Preparazione: tagliare a fettine le melanzane e friggerle. Quindi scolarle bene e disporre disporle in

una pirofila. Condirle con salsa di pomodoro

precedentemente preparata. P

rocedere a strati

aggiungendo la mo

zzarella e il parmigiano con altro strato di sugo e

parmigiano. C

ondire con olio e

ripetere l’operazione fino a

d esaurimento delle melanzane. C

uocere in forno.

Gli Immancabili dolci e la frutta secca tanto buona ma molto calorica. Occhio quindi alle quantità. Ecco

un

po

di misure e kcal ed anche un dolce molto leggero ma buono da preparare in casa

24 g Amaretti sardi 99 kcal 1,58 p 18,79 g 2,45 l – 100 g panettone 333 kcal 6,40 p 56,20 g 10,70 l – 100 g

pandoro 334 kcal 6,40 p 56,50 g 10,70 l – 40 g arachidi tostate e salate 249 kcal 10,80 p 4,00 g 21,20 l – 40 g

datteri 101 kcal 1,08 p 25,24 g 0,24 l – 40 g nocciole 262 kcal 5,52 p 2,44 g 25,64 l 40 g noci 276 kcal 5,72 p

2,04 g 27,24 l –

30 g torrone alle mandorle 144 kcal 3,24 p 15,60 g 8,04 l

Dessert di ricotta e cacao 146 kcal 8,64 P 3,68 G 10,80

L

ricotta di vacca 80 g cacao amaro in polvere 10 g

dolcificante saccarina preparazione in una ciotola amalgamare la ricotta con il cacao amaro e il

d

olcificante. quando si

sara’

ottenuta una crema soffice

e omogenea versarla in una tazzina e consumarla

fredda.

Fonte: Casteddu On Line