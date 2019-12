No alla stigma, occhio ai pregiudizi sulla salute mentale: incontro oggi a Selargius

Otto incontri per diree per portare la voce dei pazienti in giro nel territorio, contrastando così i tanti pregiudizi ancora diffusi sui disturbi della salute mentale.Il Servizio Riabilitazione Psichiatrica Residenze e Semiresidenze delDSMD zona sud organizza il ciclo di “Incontri itineranti di Comunità” per portareall’attenzione dell’opinione pubblica, nell’hinterland e oltre, il tema dello stigma e contrastare i pregiudizi che si hanno sui disturbimentali.L’arte e la musica rappresentano un efficace strumento di comunicazionein quanto parlano un linguaggio che utilizza le emozioni, favoriscel’integrazione dei vissuti e una condivisione “non verbale” delleesperienze.

Gli “scrittori/giornalisti” del laboratorio Redazione Web

www.lasentiquestavoce.com [1] e i “musicisti” dei laboratori musicali

“The Healing” e “Conto alla Rovescia” dei Centri Diurni Dipartimentali

di Selargius e Marina Piccola, testimoni di un processo virtuoso di

riappropriazione della propria vita e dei propri talenti, possono così

con la loro testimonianza essere i protagonisti del percorso di

contrasto ai pregiudizi.

Dopo la prima presentazione del libro “La senti questa voce” tenutasi

alla MEM di Cagliari , gli eventi contro lo stigma psichiatrico

proseguono con una serie di incontri nei paesi limitrofi, per presentare

il Libro con un piccolo programma di lettura di brani e spazi musicali.

Al termine sarà distribuito gratuitamente il libro scritto dagli utenti

” La senti questa voce “.

Fonte: Casteddu On Line