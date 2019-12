Life Magis, un marchio green per il Pcorino Romano: Il Consorzio di Macomer primo in Italia

La

Green Economy viaggia veloce

dall’Europa

alla Sardegna e porta una novità con il progetto LIFE MAGIS:

il

“marchio green

”

del Ministero dell’Ambiente per garantire, e certificare

nero

su bianco, la capacità di un’azienda di produrre inquinando poco e

rispettando

l’ambiente. La certificazione da parte del Governo italiano è

frutto

del recepimento delle raccomandazioni dell’Unione Europea in tema

ambientale:

le aziende che ambiscono al “marchio green” devono aderire

al

progetto,

sottoporsi a tutta una serie di controlli e, se li superano a pieni

voti,

ottengono il riconoscimento. Il Consorzio per la tutela del Pecorino

Romano

DOP è l’unico in Italia a partecipare al progetto nel settore

lattiero-caseario,

con l’obiettivo di guadagnare il riconoscimento che

interesserà

l’intera filiera produttiva del Pecorino Romano DOP. Non solo:

è

la prima volta, a livello internazionale, che verrà valutata la cosiddetta

ambientale

nella produzione del latte di pecora (finora le

valutazioni

sono state fatte esclusivamente sul latte vaccino).

PALITTA:

RISPETTO DELL’AMBIENTE NOSTRA PRIORITA’ –

“Attraverso

questo progetto si darà una corretta informazione sulla

sostenibilità

dei nostri allevamenti e delle nostre produzioni in un mercato

sempre

più attento alle tematiche ambientali dei prodotti agroalimentari”,

sottolinea

il presidente del Consorzio Salvatore

Palitta

.

“Con l’impegno in

questo

progetto, proseguiamo un percorso già avviato nel progetto

Sheep

to

Ship

Life con il CNR IBE, sulla valutazione ambientale dei prodotti

della

filiera lattiero casearia ovina. Quella sul rispetto dell’ambiente è una

battaglia

che

abbiamo

fatto

nostra

da

tempo

continueremo

con

convinzione

a portare avanti, per rafforzare ancora di più il messaggio

sulle qualità ambientali del Pecorino Romano e aumentarne l’attrattiva nei confronti dei consumatori”, sottolinea Palitta .

LIFE MAGIS, COME FUNZIONA E RIFERIMENTI TECNICI – Il progetto

di cui il Consorzio è partner si chiama “LIFE MAGIS – MAde Green in

Italy Scheme (LIFE18 GIE/IT/000735)”, co-finanziato dal Programma

LIFE della Unione Europea e coordinato da ENEA – Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che

ha preso avvio a settembre 2019 e si concluderà a dicembre 2022. Il

progetto intende contribuire alla diffusione dello schema nazionale

volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale

dei prodotti (Made Green in Italy , MGI), previsto dal Collegato ambientale

del 2015 (Legge 28 dicembre 2015, n. 221) nel quadro delle iniziative di

promozione della green economy. Il MGI utilizza la metodologia per il

calcolo dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF) promossa dall’Unione

Europea con la Raccomandazione 2013/179/UE. Oltre al Consorzio per la

Tutela del Formaggio Pecorino Romano le attività vedono coinvolti diversi

partner industriali (Apo Conerpo Soc . Coop. Agricola, Cosmetica Italia –

the personal care association , Legnolegno sc, Lineapelle Srl , Unione

Italiana Food ), che rappresentano i settori produttivi di riferimento per i

prodotti oggetto della sperimentazione (pellame, cosmetici, serramenti e

alcuni prodotti agroalimentari quali caffè, prodotti da forno, gelati e

ortofrutta).

Il progetto con ENEA capofila e coordinatore, sarà inoltre affiancato dai

tre partner tecnico-scientifici: l’Istituto per la Bioeconomia del Consiglio

Nazionale delle Ricerche, la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di

Pisa e l’Università Tecnica di Aquisgrana ( Rheinisch-Westfälische

Technische Hochschule Aachen University ).

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.