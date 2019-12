Cecilia Magini, Grazia Deledda? Grande come Tolstoj

"Io e le donne degli anni '30 - ha esordito dal palco la più grande documentarista italiana in attività - dobbiamo tanto a Grazia Deledda, che con i suoi romanzi ha superato i confini territoriali per diventare un'autrice internazionale. Ci ha permesso di prendere consapevolezza delle nostre capacità e ad avere coraggio, spero che lei da qualche parte possa sentire le mie parole". "In questo lavoro - ha aggiunto Pisanelli - abbiamo messo a fuoco parole e colori perché sembra che Grazia Deledda dipinga. Siamo stati guidati dalle immagini, forti, pertinenti, di Nuoro, della Sardegna, che rendono le sensazioni del territorio".

"Sono arrivata alla conclusione che Grazia Deledda è una scrittrice del mondo come Leone Tolstoj: lei ha la grandissima statura dell'autore russo, la regione di appartenenza non la imprigiona". A 92 anni Cecilia Mangini ha la lucidità di una ragazzina quando racconta, davanti a un pubblico di esperti letterati, le emozioni racchiuse nel docu-film "Grazia Deledda, parole e colori" scritto a quattro mani con il regista Paolo Pisanelli.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.