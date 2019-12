Il Consorzio Uno è impegnato in questi giorni nella ricerca di finanziamenti per la missione, ma un accordo potrebbe già arrivare entro l’anno.

“La nostra spedizione nasce dalla collaborazione tra l’archeologa Anastasia Tzigounaki, venuta a Oristano per la nascita dell’insegnamento di Civiltà egee con il professore Massimo Perna”, spiega ancora Zucca, che non nasconde le molte aspettative riposte sulla missione di ricerca e studio.

Gli studenti del corso Nesiotikà, la scuola di specializzazione in beni archeologici dell’Università di Sassari con sede a Oristano, partiranno per una spedizione nel sito archeologico di Pyla – Kokkionokremos, a Cipro.

Da Oristano a Cipro: gli archeologi seguono le tracce del popolo nuragico Missione in primavera per i ricercatori del corso Nesiotikà

Fonte: Link Oristano

