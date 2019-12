Torna a Oristano la stagione invernale del teatro di prosa

“Il calendario degli spettacoli è ancora in fase di definizione. Stiamo valutando alcune soluzioni col Cedac. Grazie alla collaborazione dell’Istituto Mossa si potrebbe partire già dal mese di gennaio. L’idea è quella di avere un appuntamento mensile per almeno cinque mesi”.

L’attore Andrea Giordana, il cui nome figurerà nel cartellone, è noto per il suo debutto in televisione nel 1966 con lo sceneggiato televisivo “Il Conte di Montecristo”. Da allora tanti gli altri impegni artistici, molti dei quali legati proprio al teatro.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.