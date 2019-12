Diga di Santa Vittoria, Rio Mogoro e Flumini Mannu sotto controllo

Diga di Santa Vittoria, Rio Mogoro e Fluminimannu sotto controllo

Proseguono le attività di monitoraggio del Consorzio di bonifica di Oristano

Proseguono le attività di monitoraggio degli argini e del livello idrico da parte del Consorzio di bonifica dell’Oristanese. In particolare durante le ultime settimane di pioggia e i conseguenti scarichi della diga, le attività inerenti il mantenimento dell’efficienza idraulica delle sezioni critiche hanno riguardato il tratto arginato del fiume Tirso e relative opere accessorie, dalla diga di Santa Vittoria alla foce; il tratto del rio Mogoro a valle della diga di laminazione e canale diversivo fino alla foce nello stagno di San Giovanni e il tratto del Flumini Mannu di Pabillonis dalla confluenza tra il Flumini Bellu e il Flumini Malu in località “Bau Sa Conca” in agro di Pabillonis fino alla foce nello stagno di San Giovanni. Le attività seguono il rinnovo della convenzione tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna – servizio del genio civile di Oristano e il Consorzio, per lo svolgimento di attività inerenti al “Servizio di Piena e intervento idraulico e presidio territoriale”, avvenuto il mese scorso. “In virtù di questa importante collaborazione”, ha spiegato il commissario del Consorzio, Cristiano Carrus, “si è tenuto un incontro tra il servizio del genio civile e la protezione civile regionale al quale è stato invitato a partecipare, anche il Consorzio di Bonifica con i suoi tecnici e il dirigente del settore Ing. Bravin, per fare il punto della situazione della macchina della prevenzione”.

“Il Genio civile, infatti”, ha spiegato ancora Carrsu, “grazie a questa convenzione, si avvale del Consorzio di Bonifica dell’oristanese per lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela delle opere idrauliche di competenza regionale ed alla sicurezza idraulica dei territori sia in condizioni ordinarie che di allerta”. “Sono molto soddisfatto di come sta procedendo la collaborazione tre il Consorzio e il Genio Civile”, ha concluso il Commissario Carrus, “soprattutto perché viene ribadito il ruolo centrale dell’Ente consortile, con le sue professionalità ed i suoi mezzi, a supporto di queste fondamentali attività previste in condizioni di allerta e criticità con evento in atto, previste nel Piano Regionale di Protezione Civile ”. Mercoledì, 11 dicembre 2019 L'articolo Diga di Santa Vittoria, Rio Mogoro e Flumini Mannu sotto controllo sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano