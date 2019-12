Chessa, con Luna Rossa Sardegna vola

(ANSA) - CAGLIARI, 11 DIC - "Questo è uno di quei grandi eventi su cui puntiamo per far conoscere Cagliari e la Sardegna nel mondo. Lo dico sempre, la Sardegna deve uscire dal suo scrigno e farsi conoscere in tutto il mondo con le sue bellezze". Così l'assessore del Turismo, Gianni Chessa, intervenendo stamani al Molo Ichnusa alla presentazione ufficiale delle World Series di America's Cup in programma dal 23 al 26 aprile sulle acque del Golfo di Cagliari.

"La Regione ha investito 4,5 milioni sul progetto Luna Rossa a Cagliari, ma in questi anni e anche dopo il prossimo aprile l'indotto che sta portando e porterà questo evento sul territorio sarà di molti milioni di euro - sottolinea l'esponente della Giunta Solinas - Ci aspettiamo tantissimi turisti in città (gli organizzatori fanno sapere che gli hotel sono già tutti esauriti, ndr) per una manifestazione che verrà vista in tutto il mondo".

"Si parla tanto di destagionalizzazione e noi puntiamo sui grandi eventi da disputarsi in Sardegna proprio nei cosiddetti mesi di spalla. Ieri abbiamo annunciato l'Ironman di triathlon che si svolgerà ad ottobre. E questo è solo l'inizio - assicura Chessa - La Sardegna d'estate non ha problemi di turismo, lo sanno tutti, è nei mesi di spalla che dobbiamo insistere per far arrivare i turisti. E' sempre stato così, purtroppo, e noi ora proviamo a cambiare rotta". (ANSA).