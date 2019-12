Cagliari, concerto di launeddas per la mamma malata di leucemia: lacrime di gioia all’Oncologico

Ha raggiunto il piano dell’Oncologico di Cagliari nel quale è ricoverata la madre e, insieme alle sue “colleghe”, ha suonato per lei le launeddas. Il bellissimo gesto fatto da una tredicenne di Escalaplano ha fatto il giro del web, e le tante foto pubblicate sui social (tra le quali ci sono quelle del fotografo Pierino Vargiu) sono state già viste da migliaia di persone. Un gesto di amore, di gioia e di umanità, quello avvenuto nel reparto dove è ricoverata Gloria, 38enne di Escalaplano. C’era solo un vetro a dividere madre e figlia, ma il magico suono delle launeddas è riuscito a “rompere”, almeno idealmente, ogni distanza. A raccontare l’episodio è proprio l’autore del bellissimo scatto, Pierino Vargiu: “La piccola grande donna Gloria Congiu, malata di leucemia, si trova ricoverata in camera sterile nel reparto Trapianti dell’ospedale Oncologico di Cagliari . La piccola Elena di soli 13 anni suona lo strumento “simbolo” di un’intera Isola dedicando un canto di Natale per la sua mamma .Dietro il vetro ci siamo noi tutto il gruppo da ballo del gruppo folk di Escalaplano ,tutti commossi piangendo. Gloria sorridendo ci supplica di non piangere”.

Fonte: Casteddu On Line

