Sulla tavola di Natale eccellenze del food made in Sardegna. Terrina di maialino croccante e cozze Nieddittas

La carne di maiale può essere accostata molto bene alle cozze, la cui sapidità si fonde alla perfezione con il gusto deciso del piatto, spesso insaporito da spezie ed erbe aromatiche. Nella cucina italiana esistono innumerevoli varianti di questa appetitosa ricetta. Tra queste il piatto stellato di Roberto Petza unisce la freschezza delle cozze Nieddittas alla croccantezza del maiale cotto a bagnomaria. Ecco quali sono gli ingredienti e il procedimento da seguire per preparare la terrina di maialino croccante e cozze Nieddittas di Chef Roberto Petza.

Ingredienti per 4 persone. Per la terrina:

1,5 kg di carne di maialino, di cui 1 kg tagliata a cubetti piccoli e la parte rimanente tritata finemente

100 g di pistacchi pelati

15 g di sale fine

6 g di pepe nero macinato

100 g di vernaccia

1 spicchio d’aglio

2 scalogni tritati

2 foglie di alloro

lardo a fettine per foderare la terrina

Altri ingredienti:

150 g di bastoncini di verdura (carota, sedano, ravanello, cavolo verza, finocchi, zucchina,cipolla)

600 g di cozze Nieddittas sgusciate

100 g di pangrattato

2 uova

Olio extra vergine d’oliva per friggere

Sale e pepe di mulinello

Per la marinata delle verdure:

5 cucchiai di aceto

1 cucchiaio abbondante di miele

3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

Un mazzetto di erbe miste (alloro, coriandolo, timo, basilico, peperoncino fresco e maggiorana)

Sale e pepe di mulinello

Preparazione.

Mischiare la carne, aggiungere i pistacchi, il pepe, il sale, lo scalogno e la vernaccia dove avremo frullato l’alloro e l’aglio. Lasciare riposare per 1 notte, riempire la terrina precedentemente foderata con il lardo, metterci una foglia di gelatina ammollata e richiudere con il lardo, far uscire tutta l’aria e coprire con stagnola. Cuocere in forno a bagnomaria a 95° per 8 ore, togliere dal forno e far raffreddare in frigorifero per almeno un giorno. Passato questo tempo, tagliare la terrina a cubi di 2 cm per lato, passarli nell’uovo sbattuto, impanarli e tenerli da parte.

Per le verdure: in un pentolino mettere l’aceto con mezzo bicchiere d’acqua, il miele, il mazzetto di odori,

sale e pepe macinato al momento, far scaldare in modo che il miele si sciolga, togliere dal fuoco e

aggiungere le verdure, mischiare bene e lasciare in infusione per almeno un’ora.

Far friggere i cubi di terrina in abbondante olio caldo fino a che saranno ben dorati e croccanti, scolare e mettere su carta assorbente, tenere al caldo. Scolare dalla marinata le verdure, condirle con olio extra vergine, aggiustare di sale e disporle al centro del piatto, adagiarci le cozze Nieddittas che avremo precedentemente riscaldato e i cubi di terrina, guarnire con qualche foglia di erbe aromatiche e servire.

L'articolo Sulla tavola di Natale eccellenze del food made in Sardegna. Terrina di maialino croccante e cozze Nieddittas proviene da Casteddu On line.