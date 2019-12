Villacidro, rubano in chiesa il portafogli di un operaio: tre giovani rom fermate dai carabinieri

Entrano in chiesa e rubano un portafoglio: arrestate dai carabinieri.

L’intervento dei militari ha consentito il recupero della refurtiva che è stata subito restituita al legittimo proprietario. Le tre donne, dopo le formalità di rito, sono state trasferite presso le abitazioni di residenza in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Ieri mattina a Villacidro i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato tre cittadine di etnia Rom, M.F 32enne, V.V. 19enne e J.O. 19enne, tutte residenti a San Gavino Monreale, per il reato di furto. Alle ore 11.30 le tre giovani sono entrate all’interno della chiesa della “Madonna del Rosario” di Villacidro, dove approfittando di una momentanea assenza di un operaio che stava svolgendo dei lavori di manutenzione, si sono appropriate del suo portafogli, sottraendolo da un borsello. La scena è stata però registrata dall’impianto di video sorveglianza e visionata in tempo reale dal Parroco, che immediatamente, ha inseguito le tre donne insieme all’operaio e ha richiesto l’intervento di una pattuglia.

Fonte: Casteddu On Line

