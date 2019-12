Natale a Fordongianus: tanti eventi e domani il mercatino

Confermato anche il giro dei presepi accompagnato da un coro. Il programma curato dal Comune Il Natale è alle porte e anche il Comune di Fordongianus dà il via a una serie di iniziative: dalla musica, all’intrattenimento per i più piccoli e ai mercatini di Natale, fino al giro dei presepi rionali nella prima settimana di gennaio. Si comincia domani, giovedì 12 dicembre, dalle 9 in poi, con un mercatino di Natale organizzato spontaneamente da alcuni artigiani locali che hanno chiesto lo spazio al comune, nella piazza principale del paese, “Pratza de is ballus”, dove allestiranno i loro banchetti espositivi. Domenica 22 dicembre, il pomeriggio sarà invece dedicato all’intrattenimento per i più piccoli con l’installazione di vari giochi gonfiabili, la distribuzione di zucchero filato e pop corn fino all’allestimento del villaggio di Babbo Natale. L’iniziativa è organizzata anche in collaborazione con le Leve “Zero” che, per l’occasione, inizieranno a raccogliere i soldi per la festa di San Lussorio del prossimo agosto. Venerdì 27 dicembre, invece, spazio alla musica nel cortile della casa aragonese dove, alle 18, si terrà il concerto del coro moderno, il “GlobeMusic Vocal Ensemble” diretto da Nicola Piredda.

In programma anche il giro dei presepi rionali e la seguente premiazione in programma per la prima settimana di gennaio. "Un invito", dichiara il sindaco Serafino Pischedda, "a tutta la popolazione a partecipare a questo percorso espositivo che vedrà come l'anno scorso, un accompagnamento musicale itinerante, probabilmente a cura di un coro polifonico". Le date saranno definite nei prossimi giorni. Lunedì, 9 dicembre 2019

