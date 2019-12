Studentessa tenta il suicidio a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 10 DIC - Una studentessa di un istituto superiore di Sassari ha tentato il suicidio nei bagni della scuola. La ragazza è stata fermata prima che riuscisse a farsi del male ed è tornata a casa con i genitori, che sono stati subito avvisati dai dirigenti scolastici. Sull'accaduto gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. La giovane potrebbe aver avuto problemi personali tali da indurla al tentativo di togliersi la vita, ma non è chiaro in quali contesti sarebbero maturati questi presunti atti vessatori. Secondo i dirigenti scolastici, infatti, non sarebbero accaduti episodi di bullismo all'interno della scuola.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.