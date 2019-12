Natale: slitta con le renne in piazza a Carbonia

E sì perché la vera attrattiva - soprattutto per i bambini - è proprio questa, la possibilità di salire sulla slitta ed essere non solo spettatori ma anche artefici e protagonisti del Natale. Dopo il grande successo di Ponziano, l'albero di sei metri che campeggiava sulla piazza Roma nel Natale 2017, e dei suoi tanti piccoli "fratellini" (Natale 2018) è questo il principale fenomeno del Natale 2019. La caratteristica struttura natalizia è stata realizzata dalla So.Mi.Ca.

Non sono stati ancora ultimati gli addobbi e le creazioni natalizie in piazza Roma, eppure in pochi minuti la slitta di Babbo Natale e le due renne che la trasportano sono già state letteralmente prese d'assalto da grandi e piccini, che stanno immortalando i nuovi "abitanti" della piazza principale di Carbonia, scattando foto a bordo del mezzo di trasporto di Babbo Natale.

Fonte: Ansa

