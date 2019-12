Tempo di Open Day anche per l’Istituto Comprensivo n.1 di Oristano

Una settimana di orientamento nelle scuole di piazza Manno, di via Solferino, di Santa Giusta e di Palmas Arborea

Anche l’Istituto Comprensivo n. 1 di Oristano si prepara a una settimana di attività di orientamento e Open Day per i futuri studenti.

Si inizierà questa settimana, a partire da giovedì prossimo 12 dicembre con la scuola secondaria Eleonora d’Arborea in piazza Manno. L’Open day inizierà alle 15,30 fino alle 19,30 e vedrà gli alunni coinvolti in attività laboratoriali e di conoscenza della scuola. Seguirà poi un successivo incontro programmato per il mese di gennaio.

Giovedì 19 dicembre invece toccherà alla scuola primaria di via Solferino ad aprire le porte ai futuri studenti e alle loro famiglie. L’Open day inizierà alle 16 e terminerà alle 18 coinvolgendo gli alunni in una rappresentazione natalizia.

Sempre di giovedì, il 9 gennaio, sarà la volta della scuola secondaria – primaria e infanzia di Santa Giusta: le attività di orientamento inizieranno dalle 16,14 fino alle 18,30.

Il calendario dei vari Open day si chiuderà con l’ultimo appuntamento per venerdì, 10 gennaio nella scuola secondaria – primaria di Palmas Arborea: dalle 15 alle 16,30 per la secondaria mentre dalle 16,30 alle 18 per la primaria-infanzia: gli alunni saranno coinvolti in attività di conoscenza della scuola e laboratoriali.

Martedì, 10 dicembre 2019

L'articolo Open day anche per l’Istituto comprensivo n.1 di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.