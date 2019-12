Treni: potenziate linee nel Sulcis

(ANSA) - CAGLIARI, 10 DIC - La nuova offerta dei treni regionali - definita con la Regione committente e finanziatrice del servizio e valida fino al 13 giugno 2020 - vede un potenziamento del servizio verso il Sulcis Iglesiente, rendendo più facile raggiungere Iglesias e Carbonia. Domenica 15 dicembre entra in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia: il nuovo treno partirà da Cagliari alle 18.10 e va ad aggiungersi a quelli esistenti, portando così a 20 i collegamenti dal capoluogo regionale a Iglesias nei giorni feriali e a 18 quelli verso Carbonia. In crescita, in Sardegna, il numero delle persone che scelgono i treni regionali per i loro spostamenti, treni che registrano incrementi nella loro puntualità e nella soddisfazione della clientela - fanno sapere da Trenitalia - secondo le indagini condotte da società demoscopiche esterne. (ANSA).

Fonte: Ansa

