Banksy colpisce ancora: il clochard diventa Babbo Natale

“God bless Birmingham. In the 20 minutes we filmed Ryan on this bench passers-by gave him a hot drink, two chocolate bars and a lighter – without him ever asking for anything”.

“Dio benedica Birmingham. Nei 20 minuti in cui abbiamo filmato Ryan su questa panchina, i passanti gli hanno offerto una bevanda calda, due barrette di cioccolato e un accendino – senza che lui abbia dovuto chiedere nulla”. Così Banksy racconta il suo blitz a Birmingham, dove ha trasformato un clochard in Babbo Natale con un disegno di due renne che trainano la panchina dove l’uomo ha preso posto e si è steso per trascorrere la notte. Ed è pura poesia.