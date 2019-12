Ormai siamo circondati dal traffico tra Cagliari e hinterland, pensavamo di trovare una scappatoia dal blocco dovuto a lavori nella parte finale della 195 prima del ponte della scafa. Per cui ideona, scavalco la 130 arrivo alla 131 e velocemente entro in città. L’ideona si scontra con la realtà, la fila è anche sulla 131 interminabile. Le lamentele sono da stress uditivo, non fa e come scrive un frequentatore di FB Piero: “Certo che ci vuole del genio ad aprire 3 cantieri lungo le tre principali vie d’accesso alla città di Cagliari (ss 130,131,195) contemporaneamente in prossimità delle feste natalizie. 22 km in un’ora e venti”. Grazie Anas. Diciamo, narausu che siamo fregati e pure circondati. Narausu aggitoriu.

Gianfranco Carboni

L'articolo Cagliari e hinterland, traffico paralizzato dai lavori in corso: “Grazie, 22 km in un’ora e venti….” proviene da Casteddu On line.