Emergenza idrica, pronto esposto procura

(ANSA) - SASSARI, 10 DIC - Al via raccolta di firme degli abitanti del centro storico di Sassari per presentare un esposto alla Procura e chiedere i danni per i cinque giorni rimasti con i rubinetti all'asciutto. Per ora si è arrivati a 150 sottoscrizioni. Su iniziativa del "Comitato Centro storico", i residenti vogliono chiedere alla Procura di verificare se ci siano eventuali responsabilità degli enti che gestiscono il sistema idrico e del Comune per l'interruzione dell'erogazione dell'acqua e per la gestione dell'emergenza.

I cittadini chiedono "l'accertamento di responsabilità in merito alla mancanza di monitoraggio dello stato igienico sanitario del centro e la valutazione dello stato di emergenza; all'insufficiente informazione preventiva e successivi aggiornamenti da parte degli organi competenti; all'assenza di assistenza diretta alle categorie più deboli quali anziani, ammalati, disabili; alla mancanza di vigilanza sul prezzo dell'acqua in bottiglia".

L'emergenza idrica nel Sassarese aveva lasciato i rubinetti a secco di oltre 100mila persone a causa di un guasto nella condotta dell'Enas che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori di Truncu Reale e Castelsardo.(ANSA).