Docce ad aria compressa per salvare la spiaggia di quarzo di Is Arutas

Il progetto del Comune di Cabras e Amp proposto alla Regione Sardegna La famosa spiaggia di Is Arutas è spesso oggetto di depredazione da parte di turisti e non, attirati dalla bellezza del quarzo bianco che la compone. All’asportazione volontaria dei granelli di quarzo si deve aggiungere anche quella involontaria. L’IMC – CNR di Torre Grande ha calcolato, infatti, che circa 5 metri cubi di sabbia vengono asportati involontariamente da chi frequenta la spiaggia, per esempio incastrandosi negli indumenti indossati. Per arginare questo fenomeno, l’amministrazione comunale di Cabras e l’Area Marina Protetta del Sinis – Isola di Mal di Ventre, hanno deciso di proporre alla Regione Sardegna l’adozione di un sistema sperimentale ad aria compressa, per far sì che il visitatore possa eliminare tutti i granelli di sabbia, che altrimenti porterebbe a casa con sé. Del progetto ha parlato il direttore dell’Amp Massimo Marras, durante un incontro con gli operatori del comparto turistico ricettivo del comune lagunare, tenutosi a Cabras.

“Anziché lavare i piedi con l’acqua”, ha detto Marras, “verranno costruite delle docce ad aria compressa e delle cabine dove cambiarsi, in modo da lasciare la sabbia incastrata negli indumenti a Is Arutas, così da poterla poi restituire alla spiaggia stessa”. “Il progetto”, ha aggiunto il primo cittadino di Cabras Andrea Abis, “verrà inizialmente sperimentato a Is Arutas e se funzionerà, esportato anche alle altre spiagge in quarzo. Per predisporre il sistema, però, necessitiamo di 150 mila euro, ecco perché abbiamo chiesto aiuto alla Regione, che speriamo accetti e capisca l’importanza di prevenire le nostre spiagge”. Martedì, 10 dicembre 2019 L'articolo Docce ad aria compressa per salvare la spiaggia di quarzo di Is Arutas sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano