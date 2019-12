Cagliari, per le feste di Natale la facciata di Bonaria è super “proiettata”: il regalo per fedeli e turisti

La

casa di produzione creativa Kaos Lab annuncia

che

,

in occasione delle festività

natalizie

,

anche quest’anno

è

stata

proiettata

la

facciata

superiore della Basilica di Nostra Signora

di

Bonaria.

Rimarrà

illuminata

fino al 7 gennaio 2019

.

Queste

le parole di

Lorenzo

Fasolo

,

amministratore delegato della società

:

“

Il

nostro piccolo

miracolo

di Natale è avvenuto pure quest’ann

o,

a

ccompagnerà

la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Siamo

felici di aver fatto un regalo a tutta la città di Cagliari illuminando la parte superiore della

Basilica

di Nostra Signora di Bonaria

,

che altrimenti sarebbe rimasta tristemente buia

.

Rispetto allo

scorso

anno abbiamo migliorato la proiezione, che da statica è divenuta in movimento. Ci

piacerebbe

riuscire l’anno prossimo a

realizzare

un lavoro ancora più importante. Spero che i fedeli

e

tutta la popolazione siano entusiasti del nostro dono

”

.

Fonte: Casteddu On Line

