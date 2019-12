A Cuglieri “Sa panada” cerca un marchio di tutela

Incontro pubblico tra tecnici e imprese

“Sa Panada”, la regina della tavola dei cuglieritani, sarà al centro dell’incontro divulgativo dal titolo “La valorizzazione de Sa Panada Cuglieritana. Uno strumento di sviluppo del territorio” in programma per lunedì 16 dicembre.

L’incontro, che si terrà alle 11 in via Vittorio Emanuele 59, è promosso dall’associazione “Sa Mata”, dal comitato “Prendas Mediterraneas” e con il supporto tecnico dell’agenzia regionale “Laore-Sardegna”. Si rivolge a tutti i titolari delle attività produttive e agricole che operano nella produzione di questo prodotto alimentare in tutto il territorio comunale.

Verrà illustrato il percorso intrapreso da “Sa Mata” e dal comitato “Prendas Mediterranea” insieme alla dottoressa Veronica Matta e alla dottoressa Maria Carmela Deidda, con l’aiuto dell’agenzia “Laore Sardegna” per “Sa Panada Cuglieritana”, attraverso l’adozione di un marchio comunitario IGP e del relativo disciplinare di produzione.

Gli interventi tecnici invece, sono, a cura dei funzionari dell’agenzia Laore Sardegna e dei titolari di imprese locali.

Tra i vari ospiti invitati a partecipare, ci sarà Gabriella Murgia, assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, Gianni Chessa, assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, il sindaco di Cuglieri Giovanni Panichi, Maria Franca Curcu, assessore alla cultura del comune di Cuglieri, Maria Pastorella Crisponi, multifunzionalità e sviluppo rurale per “Laore Sardegna”, PierAldo Liori, servizio verifiche e controlli, valorizzazione dei marchi e certificazioni in agricoltura, per “Laore Sardegna”. L’incontro verrà moderato dalla dottoressa Veronica Matta.

La “Santa alleanza” nel nome de Sa panada

“L’iniziativa”, dichiara la Presidente Sa Mata, Veronica Matta, “nasce da un lungo rapporto tra le associazioni partner asseminesi, cuglieritani e oschiresi, unite già dal 2016 ad Assemini anno del primo Convegno scientifico e antropologico “Cent’annus papendi panadas”, seguito dai successivi “La via della panada” a Cuglieri con la collaborazione dell’amministrazione comunale, “Panada di Sardegna” nel 2017 a Oschiri e nel 2018 ad Assemini per il Convegno internazionale “Strategie dei popoli del mediterraneo”.

Focus sui piatti unici: “sa panada”, e per il Concorso regionale “La panada d’oro” in cui i bambini cuglieritani si sono confrontati in una gara culinaria con i gruppi asseminesi e oschiresi, premiati con i doni della ceramista di fama internazionale Ignazia Tinti.

“Sa panada viaggia”, afferma Veronica Matta, “con un bagaglio enorme o forse sarebbe più calzante parlare di ripieno. Occorre capire se tutto questo ripieno abbia oggi un valore traducibile in ricchezza per chi produce e diffonde sa panada”.

“E’ fondamentale”, prosegue sempre Veronica Matta, “per definire lo stato di salute di un prodotto, studiare come questo enorme patrimonio con cui viaggia riesca a tradursi in valore apprezzabile dal mercato. Certamente molto dipende dai produttori e da come sono organizzati”. “Ed è per questo”, afferma Matta, “che tra opportunità e rischi sabato si discuterà con i protagonisti perché possano lavorare insieme ad un marchio di tutela anche per la panada oschirese, che possa tutelare in primis i consumatori e i produttori da eventuali “plagi” come sta accadendo per altri prodotti (carasau, seadas, culurgiones)”.

“Abbiamo la forza”, conclude Matta, “di chi conosce i problemi ma ha la soluzione a portata di mano. Anzi, la soluzione è tra le mani. Economia, mercato e strategie di marketing del prodotto tipico oschirese per eccellenza, sono i temi che animeranno l’incontro”.

Martedì, 10 dicembre 2019

