Patente guida,sardi i peggiori all'esame

(ANSA) - CAGLIARI, 10 DIC - Sardegna ultima in Italia per numero di promozioni all'esame di guida: supera l'esame il 69,8% dei candidati contro la media nazionale dell'85,5%. Nell'isola le persone che si sono iscritte agli esami sono state, nel 2018, quasi 19mila. Tra le province, al primo posto per c'è Cagliari con 5.978 persone idonee all'esame di guida, seguita da Sassari con 3.682, Nuoro con 1.944 e Oristano con 1.417. Ma se si considera la percentuale di promossi, le province più "virtuose" sono Oristano (89,9%) e Nuoro (89,1%), mentre Cagliari e Sassari si fermano rispettivamente al 62,1% e al 69,9%. Sono alcuni dei numeri che emergono dall'elaborazione del Centro Studi di AutoScout24, sulla base dei dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Chi sono i neopatentati? Secondo l'analisi, a livello nazionale ben l'80% delle persone risultate idonee alla guida nel 2018 sono giovanissimi dai 18 ai 21 anni. Perché lo fanno? Quasi otto su dieci per essere autonomi e gestire il proprio tempo. Il 46% ritiene la patente una conquista personale, il 42% è mosso dalla comodità di potere svolgere servizi e commissioni utili anche per altri e il 41% guarda soprattutto alla possibilità di viaggiare e raggiungere posti nuovi.

Il 55% inizia con l'auto dei genitori, il 22% è più fortunato e ne ha ricevuta una in regalo come premio appena superata la prova d'esame, ma c'è anche un 10% che è riuscito a comprarsela da solo, con i propri risparmi.(ANSA).