Operai di Forestas protestano: in 290 attendono di essere stabilizzati Sit-in a Cagliari per sostenere la vertenza che coinvolge anche la provincia di Oristano

Gli esponenti di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, reclamano, oltre alla stabilizzazione dei precari, fondi aggiuntivi per gli operai forestali a tempo determinato che erano stati esclusi dalla legge regionale 6 del 2019 e, infine, il pagamento degli arretrati dell’indennità di vacanza contrattuale, come previsto dall’accordo siglato l’11 settembre 2018, tra Coran, Fai, Flai e Uila.

“Queste persone”, spiega Roberta Manca della Cgil oristanese, “lavorano da una vita come semestrali. Già nel 2014 i politici regionali avevano promesso un’assunzione stabile, ma ancora nel 2019 non è stato fatto nulla”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.